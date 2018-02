Fitorja e Ermal Metës, Berisha: Triumfi me i fuqishëm në jetën e këtij festivali

Ish-kryeministri Sali Berisha ka uruar për fitoren këngëtarin shqiptar Ermal Meta, i cili rrëmbeu dje trofeun e cmimit te pare ne festivalin italian te kenges ‘Sanremo 2018’.

Me anë te një mesazhi në faqen e tij të ‘Facebook’-ut Berisha theksoi se ky është triumfi me i fuqishëm në jetën e këtij festivali, ku fitoi një i huaj.

MESAZHI I BERISHËS

Ermal Meta ngadhenjeu ne festivalin e Sanremos!

Ky eshte triumfi me i fuqishem ne jeten e ketij festivali. E fitoi nje i huaj dhe nje kengetar qe padrejtesisht po e skualifikonin per te mos fituar.

Nje urim te perzemert fitimtarit miq, per suksesin e jashtezakoneshem. Urime!! sb