Vdekja e elektricistit, Berisha publikon mesazhin e rëndë: Takuan linjën kur i kishte duart në tela

Ish-kryeministri Sali Berisha ka shorehur ngushellime e nderim per elektricistin qe humbi jeten dje ne Tropoje ne krye te detyres.

Ai ka bere nderkohe edhe nje akuze shume te rende duke thene se koleget ia kane aktivizuar energjine e linjes kur po punonte ne kohen kur elektricisti ishte duke i prekur telat.

Ja mesazhi i Berishes:

Te dashur miq, sot ra ne krye te detyres ne Tropoje elektriçisti Fatjon Halil Hoxha, baba i dy femijeve.

Me kete rast shpreh nderimin tim te thelle per vepren e Fatjonit dhe solidaritetin e ngushellimet me te sinqerta familjes se te ndjerit, per ndarjen e parakohshme nga jeta te njeriut te tyre me te dashur.

Por ketu me poshte eshte mesazhi i nje qytetari dixhital, qe akuzon OSHEE per aksidentin tragjik qe i mori jeten Fatjonit, pra ne rast se kjo eshte e vertet kemi te bejme me nje vrasje shteterore (natyrisht pa dashje), per te cilen shteti duhet te pergjigjet. Lexoni mesazhin e tij. sb

“Z.Berisha

Fatjon Halil Hoxha, baba i dy fmijeve. Ky ka vdek sonte, ka qene duke punuar në shtyllën elektrike kur ja kan ndez dritat e kan kall për sgjalli. Kush përgjigjet për jetën e tij? Kush ja rrit fmin?”