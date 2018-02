Banorja e famshme e “Big Brother Albania” luan film me pullë të kuqe

Besoheni ose jo, por një shqiptare do të jetë pjesë e filmave me pullë të kuqe (+18) në Londër.

Elisa Çaushi dikur ishte pjesë e Big Brother Albania 4, por sot duket se suksesi nuk i mungon në kryeqytetin anglez.

Edhe pse është nënë e një djali 2 vjeç e gjysmë, Leo, 29-vjecarja prej kohështë punon si modele.

Elisa do të luajë rolin e një prostitute shqiptare në filmin “End of hope” (Fundi i shpresës) që është një produksion shqiptaro-anglez i regjisorit Oni Sufi.

Mësohet se Sufi ka përzgjedhur ish banoren e “Big Brother”, e cila do të luajë në skenat me të forta erotike të filmit +18.

Raportohet se filmi është bazuar në historinë e vërtetë të një prej vajzave të trafikuara dhe të nxjerra në rrugët e Londrës.

Elisa në një intervistë për “Panorama Plus” tregon rreth këtij roli dhe jetës së saj në Londër.

Pas fotove të tua provokuese si modele, tashmë po punon për xhirimet e një filmi +18 në Londër. Për çfarë bëhet fjalë?

Po, unë jam përzgjedhur aktore kryesore në një film të shkurtër që po e xhirojmë në Londër dhe shpresoj shumë të ketë sukses. Filmi pritet të përfundojë këtë vit. Titullohet “End of hope” (Fundi i shpresës) dhe bën fjalë për prostitucionin, pra, vajzat shqiptare që u rrëmbyen dhe u shitën në rrugë e Londrës.

Pate dilema për ta pranuar këtë rol, që edhe mund të paragjykohet?

Jo. Unë me gjithë kënaqësinë më të madhe do e luaj këtë rol në maksimumin tim dhe do të jetë film shumë i prekshëm, bazuar në histori të vërteta shqiptare. Filmi jep një mesazh që do të thotë se është mirë të jemi të informuar, pra, të mësojmë nëpërmjet tij se ç’ka ndodhur në të vërtetë me qindra vajza nga Shqipëria. E këtu në Angli besoj filmi do të ketë sukses, nëse del bukur perfomanca ime dhe e kastit.



Deri tani ke qenë e njohur si modele, po në aktrim sa komode ndihesh?

Aktrimin besoj që e kam talent. Madje, nuk e di si e kam humbur deri tani. Por kurrë s’është vonë.

Portreti yt është edhe imazhi në posterin e këtij filmi +18. Do të realizosh skena të forta erotike?

Po. Do të ketë disa skena seksi, të cilat do të përpiqem t’i aktroj sa më mirë.

Me pak fjalë, cila është drama e femrës që ti përjeton dhe sjell, sipas skenarit të këtij filmi?

Unë luaj vajzën e mërzitur e të dëshpëruar, që shihet shpesh duke qarë nga peripecitë që kalon. Luaj fatin e tillë të një prej vajzave, që janë rrëmbyer dhe janë prostituar në rrugët e Anglisë, bazuar në një histori reale.

Dhe sa je paguar apo do të paguhesh për këtë rol?

Në fakt, nuk ia vlen ta pranosh këtë rol pa u paguar mirë. Ende jemi në bisedime, por për mua minimumi vlerës është 5 mijë £.