Avokatët e Emiljano Shullazit tërhiqen nga dëshmia e Sali Berishës

Duket se perballja mes Sali Berishes dhe Emiljano Shullazit ne gjykaten e krimeve te renda nuk do te ndodhe. Avokatet e Emiljano Shullazit ne seancen e sotme deklaruan se jane terhequr nga thirrja e ish kryeministrit si deshmitar ne gjyq.

Ne seancen e se martes, avokatet gjithashtu u terhoqen edhe nga thirrja e Ardian Cipes dhe Shyqyri Durakut.

Mbrojtja kerkoi ballafaqim mes Ylvi Beqes dhe dy avokateve Alban Qafa dhe Nexhat Kambo per deshmine e tyre se Ylviu u pati thene qe ishte kercenuar nga Besim Hajdarmataj per te deshmuar kunder Shullazit.

Ne seancen e nje jave me pare, avokatet kerkuan deshmine e Sali Berishes. Kerkesa u be per shkak se Berisha ishte i pari qe beri publike ngjarjen per te cilen akuzohet Shullazi duke denoncuar ne faqen e tij ne Facebook, kercenimin e rektoreve Mynyr Koni dhe Djori Kule./lajmifundit.al