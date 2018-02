Arrestimet e ish krerëve të ARRSH, Hoxha: Hetimi mund të përfundojë i ngjashëm me atë të Ardian Fullanit

Gazetari investigativ Artan Hoxha, duke komentuar arrestimin e ish krerëve të ARRSH, shprehu dyshime se procesi mund të përfundojë i ngjashëm me atë të Ardian Fullanit, ku në fund mori edhe dëmshpërblim.

Deklarata e Hoxhës në emisionin “Studio e Hapur”:

Situata ishte nxehur së tepërmi për shkak të ekstradimit të Nazer Seitit, dhe opozita e ngriti atë çështje ku pati mundësi. Dhe ai u quajt si “llogaritari” i Habilajve. Dhe krahasimi ka qenë që meqënëse u ekstradua llogaritari i Habilajve, përgjigja ishte që u kapën dy llogaritarë të tjerë.

Nëse do të ketë një hetim serioz, të dy ish drejtorat që kanë qenë në pozicione kyçe, ne do të kemi edhe një përfundim serioz. Gjëja që mua më ra në sy është fakti që kur ke të bësh me elementë të tillë, pse t’i arrestosh gjatë natës. Ata nuk janë persona të rrezikshëm. Personat që janë përfshirë në aktivitete të tilla, kush i pengon t’i thërrasin më përpara. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë kanë shkuar në prokurori nga më i madhi te më i vogli. Keni një person aty që e kanë harruar në arrest shtëpie, Durim Bami, dhe të gjithë shkuan në atë që ishte kallëzim i rremë.

Shembujt e fundit, po përmend rastin Fullani që shkuan për të zbuluar ku shkuan 7 miliard dhe gjithë lufta u bë për të hequr guvernatorin dhe për të vënë një tjetër dhe pastaj mori dëmshpërblim. Nëse nuk ke prova për t’i dënuar këta, ata do kërkojnë qindra mijëra euro dëmshpërblime.