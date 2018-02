Me flokë rozë dhe pa make up, ja si dukej Armina Mevlani adoleshente

Armina Mevlani është një nga vajzat më të komentuara të showbizit, si për anën profesionale, ashtu edhe për atë private. Blogger-ja di si të tërheqë vëmendjen me fotot që publikon në Instagram e herë pas here ajo preferon të postoje dhe kujtime të së kaluarës.

Sot Armina ka treguar një foto nga adoleshenca e saj ku shfaqet me flokë rozë, pa makeup dhe me stil “punk”.”Ja ku është bomba, siç e shihni isha një adoleshente, shpirt i lirë, totalisht punk/emo me flokë rozë.

Besoja në budizëm siç e shihni në bluzën time dhe e shijoja jetën në maksimum”, shkruan Armina në Instagram.