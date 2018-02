Vazhdon aksioni i ujit në Tiranë, policia procedon penalisht biznesmenin

Vazhdon aksioni per informalitetin ne fushen e furnizimit me uje ne Tirane. Nje biznesmen eshte proceduar penalisht nga policia per shkak te lidhjes se paligjshme.

Burimet zyrtare thane se më date 03.02.2018, nga shërbimet e policisë të Komisariatit nr 4 në bashkëpunim me Ndermarrjen U. K. Tiranë është konstatuar një biznes për lidhje të paligjshme të rrjetit të Ujesjellesit, ku u procedua dhe ndiqet në gjendje të lirë shtetasi me iniciale L. V., 41 vjeç , banues në Tiranë.

POlicia ka bere me dije se materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme.