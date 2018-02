Aksident i rëndë në Shkodër, makina del nga rruga, përplaset me pemën, vdes 22-vjeçari

Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Shkodër ku një 22-vjecar ka gjetur vdekjen si pasojë e daljes nga rruga dhe përplasjes së automjetit me një pemë.

Me datë 01.02.2018 rreth orës 06:30 ka ardhur një telefonatë se në aksin rrugor Shkodër – Koplik në vendin e quajtur Shtoj Ri ka ndodhur një aksident

Menjëherë kanë shkuar shërbimet e policisë dhe shërbimet M. N. Z ku kanë konstatuar se mjeti me targë AA 615 NP është përplasur me një pemë në anësore të rrugës ku ka gjetur vdekjen drejtuesi mjetit, shtetasi Florian Colaj, 22 vjeç, banues në Koplik, i cili është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal Shkodër.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor për sqarimin e rrethanave të aksidentit.