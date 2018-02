Ish-banorja e Big Brother, Olta Sheta e cila është tifoze e zjarrtë e futbollit, ishte e ftuar në emisionin “Procesi Sportiv” në Top Channel.

I ftuar i përhershëm në panelin e atij emisioni është edhe arbitri i njohur shqiptar, Lorenc Jemini.

Gjatë emisionit, Jemini u pyet nga moderatori:

Me kë nga të ftuarat e sotme do dilje për një darkë romantike, me Ornela Nebiajn, apo Olta Shetën?”

Jemini u përgjigj:

Unë do zgjidhja Oltën, meqë Nebiaj është zënë, tani çfarë të bëjmë