27 vjet nga ‘rrëzimi’ i Enverit, Berisha tregon historinë e padëgjuar të një politikani: Mbante vajzën 2 vjeçe

Diten e sotme perkujtohet 27-vjetori i rrezimit te bustit te dikatorit Enver Hoxha. Duke kujtuar kete dite, ish kryeministri Sali Berisha, ne nje aktivitet nga fondacioni gjerman, tha:

“PD përdori këtu një taktikë të mos udhëhiqte por ta mbështeste protesten se ishte kuadër depolitizimi dhe tani depolitizimin me politiizim se luftoje dot si duhej. E dyta nëse PD do dilte vetë në krye kjo mund të ishte shkak i një konflikti të gjerë civi.

Në 20 shkurt mund të them se ajo ishte një energji njerëzore nukleare, ajo që ne kemi parë në atë miting e kam menduar 1000 herë s’mund ta krahasosh me asgjë tjetër. Mori drejtimin e duhur dhe përmbysi bustin duke pasur një të plagosur me snajper.

Neritan Ceka, duke marrë vajzën vet 2 vjec në krahë dhe duke u betuar njerëzve si Azemi që unë lë peng fëmijët e mij edhe Neritani vajzën e tij dhe njerëzit e dëgjuan, shmangu gjakderdhjen.

U përpoq ta vinte bustin prap dhe aty një djale e shpëtoi gjakderdhjen në mënyrën më mrekullore, një djalë 17 vjec e merr bustin dhe e bën copa copa”.