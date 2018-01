Zbulohet programi i ri që do të drejtojë Marina Vjollca

Pas përfundimit të spektaklit “C’est la Vie” të gjithë e kemi vrarë mendje se çfarë do të bëjë Marina gjatë kësaj kohe, apo ku do ta shohim.

Moderatorja simpatike nuk do t’i largohet ekranit të “TV Klan” sepse shumë shpejt, me nisjen e sezonit të ri televiziv do ta shohim nën drejtimin e një spektakli tjetër.

“Ferma” do të quhet emisioni tjetër që do të startojë së shpejti dhe që pritet të bëhet po aq popullor sa edhe spektakli “C’est la Vie” që përfundoi me kurorëzimin si fitues të Kristi Karkanaqe dhe Lindi Islamit.

Spektakli i ri që do të nis në “TV Klan” do të vijë në formën e një reality-show, ku personazhet VIP do të jetojnë në një fermë dhe në përditshmërinë e tyre do të kujdesen për kafshët dhe do të bëjnë të gjitha punët që bëjnë fermerët.