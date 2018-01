Xhafaj: Kapet autori i vrasjes së të fortit në Tiranë: Konjari korruptoi gjykatat

Ministri i Brendshem Fatmir Xhafaj ka thene se nje person eshte ndaluar nga policia per vrasjen e Defrim Kasmit, i njohur si nje nder te fortet e Tiranes qe u qellua me 5 plumba dy net me pare prane baneses se tij ne aferi te godines se SHISH.

Xhafaj foli edhe per dyshuarin si porosites te ngjarjes, shtetasin Domart KOnjari:

Pas ngjarjes jam interesuar për profilin e tij kriminal dhe natyrisht është person me rrezikshmëri.

Ai ka arritur të lirohet sepse ka korruptuar individë dhe segmente të caktuara brenda gjyqësorit.

Personi është hetuar për disa vite nga Franca. Prandaj është krijuar SPAKU për të trajtuar këto raste, tha Xhafaj.

Lajmin e ka dhënë vetë ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, në emisionin “Studio e hapur” me Eni Vasilin në “Neës24”.

“Është e vërtetë që ka patur një ngjarje të rëndë dje në Tiranë, dhe policia ka bërë publike rrethanat e ngjarjes dhe të dyshuarin kryesor. Sipas informacionit që unë kam policia sapo ka ndaluar bashkëpunëtorin kryesor të ekzekutorëve të kësaj ngjarje të rëndë”, u shpreh ministri Xhafaj.