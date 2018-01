Të jetosh me vjehrrin dhe vjehrrën, ja ç’duhet të bëni nëse nuk e pëlqeni njëri-tjetrin

Ne mund të zgjedhim partnerët tanë, por nuk mund të zgjedhim familjen e tyre. Kjo duhet të thotë që duhet të pranoni të mirën, të keqen dhe të çuditshmen që vjen bashkë me ta.

Marrëdhëniet me familjarët e partnerit nuk janë asnjëherë të lehta dhe në disa raste mund të rezultojnë më tepër se të komplikuara, veçanërisht nëse partneri juaj është djali i “mamit”.

Anëtarët e familjes të cilët kanë një kujdes të tepruar dhe nuk i njohin kufinjtë e ndërhyrjes në jetën e çiftit, ndikojnë padiskutim edhe në mirëqenien e tij. Në këtë rast duhet të vendosni disa limite serioze dhe të ruani marrëdhënien tuaj, të cilat Living do ua shpjegojë si më poshtë:

1.Fillimisht njihni kufinjtë tuaj dhe deri ku mund të toleroni në këtë marrëdhënie të re mes jush.

2.Vendosni me partnerët se kush janë gjërat që nuk duhet të ndahen me prindërit dhe duhet të mbeten në çift.

3.Shmangni fyerjet e prindërve të tij dhe mos lejoni që të bini në të njëjtin nivel duke i fyer edhe ju.

4.Jini të qartë në atë që kërkoni dhe të vendosur. Kjo është mënyra e vetme që gjërat midis jush të funksionojnë dhe të mos ju anashkalojnë në çështje vendimarrjeje.