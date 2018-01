Viktimat e 21 janarit, deputetja e PS-së: Do hidhet dritë mbi ngjarjen, reforma në drejtësi është afër

Deputetja e Partisë Socialiste Elona Gjebrea ka reaguar pas mbajtjes së homazheve ditën e sotme për ngjarjen e 21Janarit.

Gjebrea është shprehur se mbi ngjarjen do të hidhet dritë, dhe se reforma në drejtësi do e realizojë këtë.

“Kanë kaluar 7 vite, nga dita kur segmente te caktuara te politikes dhe qeverise se asaj kohe, vrane 4 qytetarë, që kishin dalë për të protestuar për drejtësi. Reforma në Drejtësi është afër dhe së shpejti do hidhet dritë mbi atë ngjarje e cila ka ngelur në memorjen kolektive të të gjithë shqiptarëve. Sakrifica e tyre, le te jetë fundi i krimeve të pandëshkuara, me një drejtësi që zgjat por nuk harron të vendos paqe mbi shpirtërat e këtyre pishtarëve që me guximin e tyre, kërkuan një vend më të mirë dhe më te drejtë për ata dhe fëmijët e tyre ,që sot kërkojnë as më shumë e as më pak, DREJTESI.🙏⚖️”- shkruan në rrjetet sociale deputetja e PS-së.