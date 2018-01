Veliaj i vë “kazmën” këndit të lojrave të inauguruar nga Rama

Bashkia e Tiranës ka nisur prishjen e parkut të lojrave të njohur si “7 Xhuxhat” në hyrjes të rrugës së Elbasanit.

Sipas Bashkisë, ky park do të shndërrohet në një kënd modern lojërash për fëmijë dhe çlodhje për më të rriturit.

Këndi i lojrave ishte ndër investimet e para të Edi Ramës gjatë kohës që ishte kryebashkiak i Tiranës. Madje, në një foto, Rama ka pozuar mbi një rosak.

Në atë kohë, Rama mburrej me këndin e lojrave, ndërsa sot Veliaj ka publikuar fotot e projektit të ri. Tashmë duhet të presim se sa do t’i mbijetojë kohës projekti i Kryebashkiakut aktual dhe sa do të jene milionat që do të ‘groposen’ në këtë park.