Mbrëmjen e së martës ne 2 janar 2018, televizioni ARTE transmetoi dokumentarin e Frederic Miterrand i titulluar “Trëndafili i Tiranës” kushtuar fatit të mbretëreshës së shqiptarëve, Geralndin ed’Apponyi.

Aty jepen me detaje si një konteshë e varfër nga Hungaria, u bë mbretëreshë e Shqipërisë në vitin 1938, me martesën e saj me Zogu I.

Në atë kohë ajo u konsiderua si një prej fisnikeve më të bukura në Evropë dhe u komentua në shumë qarqe me nofkën “Trëndafili i Tiranës.