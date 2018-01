Tweet on Twitter

Nga një janari i këtij viti tarifat e ujit do të jenë më të larta. Ne faturen e ujit cdo fund muaji seciles familje do ti shkoje nje detyrim me i madh si pasoje e pasqyrimit te taksave te reja.

Po ashtu edhe automjetet e luksit do të paguajnë taksa më të larta.

Janë këto disa nga ndryshimet që sjell ky vit me miratimin e paketës së fundit fiskale dhe vendimet e këshillit bashkiak të Tiranës.