Dy plumba në gjoks shqiptarit në mes të Athinës, dëshmitarët: Autorët kishin fshehur armët në shall

Një shtetas shqiptar mbeti i plagosur rëndë natën e së të shtunës në rrugën Acharna të Athinës. Policia ka thene se shqiptari, identiteti i të cilit ende nuk dihet, u sulmua me armë nga dy persona që lëviznin me një automjet. Sipas mediave greke autorët iu afruan shqiptarit teksa ai po ecte në këmbë në rrugë.

Në vendngjarje deshmitaret treguan per hetuesit se një nga autorët kishte mbështjellë armën me një shall. Ata autorët hapën zjarr ndaj personit që po ecte në këmbë. Shqiptari mbeti i plagosur rëndë me dy plumba në trup.

Hetuesit kanë dyshime se përplasja ka lidhje me përfshirjen e të plagosurit në aktivitet të jashtëligjshme. Autorët janë përpjekur të ngatërrojnë hetuesit pasi në largim e sipër ata i morën shqiptarit të plagosur edhe një çantë dore, që ai mbante me vete.

Sipas policisë ky veprim mendohet që të jetë bërë për të orientuar hetimet në pistën e grabitjes dhe jo atë të larjes së hesapeve. Gjithsesi të dyja pistat janë të hapura.

Të njëjtat burime bëjnë me dije se i plagosuri është dërguar menjëherë në spital. I plagosuri kishte mbërritur në Greqi nga Shqipëria vetëm pak ditë më parë për arsye që ende nuk dihen.