“Do të ther me sharrë elektrike”, i riu shqiptar përndjek ish-të dashurën 58-vjeçare

Kishte kërcënuar me vdekje, ish partneren e tij 58-vjeçare, sepse kishte dhënë fund raportit mes tyre, por një 30-vjeçar shqiptar u arrestua nga policia italiane për përndjekje,

Mediat italiane bëjnë të ditur se gjatë ditës së djeshme, shqiptari e ka kërcënuar ish-të dashurën italiane, duke tentuar edhe t’i thyejë derën e banesës së saj.

E frikësuar, italiania kishte bërë edhe në të shkuarën denoncime ndaj shqiptarit. Por këtë radhë ai u arrestua në flagrancë për përndjekje.

Mësohet se marrëdhënia mes tyre kishte nisur në nëntor, ku për shkak të diferencës së madhe në moshë, fillimisht raporti mes tyre ishte vetëm miqësor.

Gruaja, e divorcuar, pranoi të ‘strehojë’ 30-vjeçarin, dhe më tej raporti i tyre u kthye në bashkëjetesë.

Nga kjo ditë, jeta e gruas, siç ajo ka denoncuar, u shndërrua në një ferr të vërtetë, mes dhunës dhe kërcënimeve.

Për këtë arsye, pas një muaji, gruaja italiane vendosi ta lë me qira apartamentin ku jetoi me shqiptarin, dhe të transferohet për të jetuar me vajzën dhe djalin e saj.

Por 30-vjeçari shqiptar e kërcënoi disa herë në vendin e punës duke bërtitur me të madhe:

Do të të ther me sharrë elektrike”.

Episodi i fundit ndodhi mëngjesin e së premtes, kur për të disatën herë, ai u shfaq jashtë shtëpisë.