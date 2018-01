Rrëfehet gruaja: Seksi me punëtorin po më çmend

Unë kam bërë marrëdhënie seksuale të mrekullueshme me një djalë i cili erdhi për të bërë disa punë në banesën time.

Ai më bëri të qartë se do ta lërë gruan e tij, por ai ishte aq i përsosur për mua, nuk mund të mos ëndërroja.

Unë jam 25 vjeçare dhe kam një punë të mirë në menaxhimin me pakicë. Kam banesën time në një pjesë të mirë të qytetit.

Me të vërtetë, jeta këtu është shumë mirë, por unë thjesht nuk dua të jem vetvetja.

Banesa ime është e vogël dhe kisha nevojë për më shumë hapësirë organizimi.

Miku im më rekomandoi këtë djalë, i cili mund të ndërtonte dollapët dhe raftet dhe të bënte çdo punë në shtëpi.

Ajo premtoi se shoku do të bënte një punë të mirë dhe kishte të drejtë.

Unë u impresionova vërtet me punën e tij dhe dyfish isha e impresionuar me trupin e tij super seksi dhe buzëqeshjen e ngrohtë.

Ai është 28 vjeç dhe pyeti se ku po punoja dhe çfarë lloj muzike pëlqeja.

Ai ishte miqësor dhe i lehtë për të biseduar me të, kështu që unë ndjeva veten duke rënë në dashuri me të.

Më vonë, ai më dërgoi një tekst për të thënë kur ai do të kthehej për të përfunduar punën.

I dërgova një përgjigje me shaka dhe më dërgoi një tekst të turpshëm.

Ishte e vështirë të pranosh se ai është i martuar me fëmijët.

Herën tjetër, kur ai erdhi në banesën time, isha e sigurt që ne do të argëtohemi.

Ai tha se kishte diçka për të më treguar – mendova se çfarë ishte.

Ne kishim marrëdhënie seksuale në shtratin tim, më të mirën e jetës sime.

Kjo ndodhi disa herë dhe ishte e shkëlqyer.

Ai e ka përfunduar punën që unë e kisha kërkuar ta bënte, por tani kam menduar për punë të tjera për të bërë.

Ne po shkëmbejmë tekste të nxehta çdo ditë dhe nuk mund ta largojë atë nga jeta ime.

Ai më tha se vlerat e tij janë martesa dhe puna.

Unë e respektoj atë, por mendoj se ai me të vërtetë dëshiron më shumë nga jeta.

Nuk dua ta lëndoj, por nuk mund ta lë të shkojë.

Përgjigjja e psikologes:

Nëse ai e vlerëson aq shumë martesën e tij, pse po e rrezikon atë duke e mashtruar gruan me ty?

Nuk ka shumë për të menduar rreth këtij djali, siç mendoni ju.

Ai mund të jetë i bukur dhe i aftë, por ju duhet të jetë mirënjohës që nuk jeni kthyer në shtëpi me fëmijët e tij derisa ai është jashtë duke luajtur larg.

Ai nuk ju ofron asgjë, kështu që mos e humbni kohën tuaj. Ju keni marrë shumë për për të bërë, kështu që mos e shitni veten.

Nëse doni një njeri në jetën tuaj, merrni disa hobi të reja dhe bëni miq të rinj.

Me kalimin e kohës, do të gjesh dikë që dëshiron të jesh me të, por sigurohu që është dikush që është i lirë.

Nëse mendimi i kësaj të frikëson, ndoshta keni pritshmëri të dobëta të marrëdhënieve, bazuar në jetën e njerëzve të afërt me ju, kur ishit më e ri.

E-fletëpalosja ime “Your Lover not Free”? mund të të ndihmojë të mendosh për të gjithë këtë.