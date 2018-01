Rindërtohet ngjarja, si u ekzekutua Devi Kasmi dhe cili është detaji që “zbuloi” Mario Meshinin

Provat e gjetura në vendngjarje dhe pamjet filmike të kamerave të sigurisë, kanë bërë të mundur rindërtimin e skemës së ekzekutimit me 4 plumba të Devi Kasmit dy ditë më parë në kryeqytet. Gazetari Artan Hoxha thotë se prova kryesore e kësaj ngjarje është celulari i viktimës, si dhe një pistoletë e gjetur në vendngjarje poshtë një automjeti, e cila dyshohet se u përket autorëve.

Në rubrikën “Opinion” në “News24”, gazetari Artan Hoxha thotë se mesazhi i gjetur në celularin e viktimës ka bërë që të identifikohet shtetasi Mario meshini, i cili u arrestua pasditen e djeshme nga policia. Ka qenë pikërisht Mario Meshini, personi që i ka kërkuar Devi Kasmit të dalë nga banesa. Pro sapo ky i fundit ka dalë, janë vënë në lëvizje dy autorët e ngjarjes, të cilët janë afruar me një motor.

Njëri prej tyre ka qëlluar me armë drejt Devi Kasmit, i cili nuk ka mundur të nxjerrë armën e tij, duke qenë se lëvizte i armatosur.

“Mario Meshini ka qenë prezent në skenën e krimit, dhe ai i ka çuar mesazhin në telefon Devi Kasmit të dalë nga banesa. Në atë kohë shfaqet motori me dy personi, ku ka një drejtues dhe një qitës, i cili ka qëlluar mbi objektivin.

Nga këqyrja e pamjeve, rezulton se një nga armët e gjeta në vendngjarje është e autorëve. Uroj që ky mos të jetë një lloj mesazhi apo gjë tjetër. Pra viktima ka patur vetëm armën që kishte në çantë, dhe nuk ka mundur as ta gjejë. Për fat të mirë në vendngjarja ka dhe pamje filmike, të cilat ndihmojnë për të strukturuar edhe njëherë dinamikën e ngjarjes.

Një element që e ka ndihmuar hetimin është fakti se në vendngjarje është gjetur celulari i viktimës. Nëpërmjet celularit është identifikuar Mario Meshini, i cili çuditërisht nuk ishte larguar. Nëse meshini do të ishte i përfshirë në një ngjarje të rëndë, pse nuk do të largohej për t’i shpëtuar policisë, pro do të qëndronte në banesë. Tjetra, mund të kishte marrë telefonin e viktimës dhe mund ta pengonte hetimin e policisë, por nuk e bëri as këtë.

Mësohet se Meshini është arrestuar në pasditen e djeshme, ndërsa lajmi për arrestimin e tij është dhënë në mbrëmje nga ministri i brendshëm, Fatmri Xhafaj në “News24”. Por urdhër arresti ndaj tij është regjistruar pasi e ka thënë ministri. Të dhënat e gjetura në telefonin e viktimës, do bëjnë të ketë zhvillime, sa i takon grupeve që ushtrojnë aktivitete kriminale në Tiranë. Sasia prej 3 kg kokainë e gjetur në banesën e tij për tregun që ka dhe përballon Tirana, është jashtëzakonisht shumë”, tha gazetari Artan Hoxha.