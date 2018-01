Reagon Prifti që bekoi loton në Korcë: Ja e vërteta e videos në media

Ka bere xhiron e medias sot si prifti qe bekoi nje loto-sport ne Korce. Por At Spiro Katundi ka reaguar duke hedhur poshte lajmet e mediave dhe duke theksuar se gjithcka eshte nje keqinterpretim.

Ilir Vrenozi ka publikuar ne faqen e tij nje reagim nga prifti korcar:

“Zoterinj te nderuar …nisur nga lajme te gabuara qe mund tu jape kushdo do ishte mire qe para botimit te tyre te siguroheni plotesisht mbi problemin qe e quani lajm…une si prift do shkoj kudo qe me lejohet per te bere sherbesa dhe bekime…nuk e kuptoj cfare gabimi ka kur une bekoj investimet e njerezve biznesmene dhe ne prani te pronareve dhe familjareve te tyre…dhe pa pasur asnje klient ne lokal…

ky qenka rasti i rralle qe duhet te ofendoni personin tim…une nuk vajta si klient apo te bekoja klientet kjo po do ishte e pa faleshme per mua…por une te pakten e njoh mire detyren time…kjo eshte nje sherbese familjare pavaresisht se dikush nga deshira e tij hedh disa sekuenca ne fb..

dhe komentohen ne menyre te pa lejueshme njerezore….megjithate duke mos ju kundervene…uroj per ju dhe redaksine tuaj te kini bekimet e Zotit ne familjet tuaja…

faleminderit…At Spiro Katundi”



Reagimi i plotë i priftit At Spiro Katundi

Është e vërtetë që ka njerëz që nuk i njohin shërbesat dhe kjo është për të ardhur keq. Kisha ortodokse ka një numër të madh shërbesash. Ne iu përgjigjemi njerëzve që nga themelet e godinës dhe biznesit. Më pas kush e përdor biznesin për mirë, për mirë i qoftë kush jo, e di zoti se ç’mund të bëjë me të. Ne i përgjigjemi për investimet që ata kanë bërë dhe japim bekimet tona, në mënyrë që ata të kenë mirësi.

Kjo shërbesë, që quhet shërbesa e najazmës, njihet ndryshe si shërbesa e ujit të bekuar. Në këtë rast edhe kudo ku bëhet një shërbesë e tillë familjare bëhet me njerëz të afërm të një familjeje. Keqinterpretimi ka ardhur nga padija dhe më pas kjo është keqinterpretuar. Ne nisemi nga bekimi dhe më pas kushdo mund të mendojë sipas asaj që do. Është thjesht një bekim për mirësi dhe mbarësi. Transmetojmë vetëm bekimin e zotit.

Unë nuk mund të gjykoj asnjë njeri por vetëm të jap bekime. Kushdo që është nxituar e ka për veten e vet. U jap bekimin të gjithëve, dhe do të vazhdoj punën time si prift që jam dhe do të jap bekime aq mundësi sa kam. Unë nuk shkoj nëpër loto që të bekoj ata që luajnë skedina, por thjesht do të shkoj të bekoj biznesin e tyre përsa ata e përdorin për mirë.