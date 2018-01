Qëllohet me 5 plumba, ja kush është 40 vjeçari që mbeti i vrarë para QSUT-së në Tiranë

Një person ka mbetur i vrarë mbrëmjen e sotme në kryeqytet. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në rrugën “Petro Cani”, pranë spitalit Pediatrik.Viktima është Devi Kasmi, 41-vjeç. Burime për tvklan.al thonë se ai është qëlluar të paktën 5 herë.

Autori mësohet se lëvizte me motor dhe ishte i kamufluar me skafandër. Pasi e ka qëlluar viktimën, ai është larguar me shpejtësi nga një rrugë dytësore.

Në vendin e ngjarjes kanë shkuar forca të shumta policie, ndërsa janë ngritur pika kontrolli me qëllim kapjen e autorit.

Në një njoftim të sajin policia sqaron si më poshtë:

Rreth orës 18:44 në sallën operative ka ardhur një telefonatë se në rrugën “Kongresi i Manastirit” ka të shtëna me armë. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar forca të shumta policie ku ka rezultuar se:

Në një rrugicë që lidhet me rrugën “Kongresi i Manastirit”, në afërsi të Morgut është vrarë me armë zjarri Devi Kasmi, rreth 41-vjeç.Janë ngritur pika të shumta kontrolli, si dhe po krihet zona. Grupi hetimor në vendngjarje po fikson dhe grumbullon çdo provë që mund të çojë në identifikimin e autorëve.

Ndërkohë gazetari Spartak Koka, për tvklan.al sjell detaje nga vendi i ngjarjes.