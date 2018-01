Protesta e 27 janarit, Basha: Mandatin e Ramës e kanë në dorë qytetarët

Kryetari i PD, Lulzim Basha tha të merkuren në mbrëmje se mandati i Edi Ramës si kryeministër është në dorë të shqiptarëve.

Duke e lidhur me protestën e 27 janarit, Basha u shpreh se nëse shqiptarët do të dalin në protestë Rama është i rënë.

“Kjo qeveri, kjo alencë e krimit me Edi Ramën në krye, është në dorën e njerëzve që të marrë fund. Nëse shumica e heshtur që janë në pajtueshmëri me këtë qeveri dhe del në protest, atëherë Rama është i rënë. A e mbyll Rama mandatin? Është në dorë të shqiptarëve. Nëse ata vendosin që të vijnë në shesh, Edi Rama është i rënë. Jam i bindur se kjo nuk do të vonojë. Shqiptarët e bashkuar mundësojnë largimin e kësaj aleance të krimit në pushtet që mishëron personin e Edi Ramës. Është në dorën tonë siç e thotë kënga e famshme e John Lennon, për ta perifrazuar se ai thotë lufta merr fund kur doni ju, dhë unë dua tu drejtohem shqiptarëve që unë u them se kjo qeveri, kjo aleancë e krimit me Edi Ramën kryeministër që është shkaktari i krizë”, tha Basha në një intervistë në emisionin “Fakt”.