Ndërsa publikon foton, Kryemadhi zbulon edhe se si ka festuar mbrëmë familja.

“Kafja e parë e 2018 me qetësi dhe dashuri.?? Bora dhe Era e mbajtën fjalën, e shtruan tavolinën dhe i lanë të gjitha enët.?Normal që pas orës 12 gëzuan me shoqërinë e tyre, ndërsa ne të dy në shoqërinë e njëri-tjetrit. Gëzuar edhe të gjithëve ju me familjet tuaja!”, shkruan Kryemadhi.