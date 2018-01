Përse janë shumë të vështira për t’u kuruar plagët diabetike

ONjë nga komplikimet më të zakonshme të sëmundjes së diabetit janë plagët shumë të vështira për t’u kuruar.

Faktorët e shumtë që shtojnë mundësinë tek diabetikët për të patur plagë, të cilat më vonë mund të infektohen janë:

Ndryshimet (demtimet) në enet e gjakut (microangiopati) – shkaktojnë në inde gjendje hipoksike (mosfurnizimin e mjaftueshem me oksigjen), të cilat sjellin si rrjedhojë dëmtime në lëkurë në mënyre spontane, pengojnë shërimin normal të plageve dhe infeksioneve.

Dëmtimi i Nervave Periferike (neuropati) – në gjymtyrët e poshtme duke shkaktuar ndjesi jo normale (i ndiejnë këmbët të ftohta, të mpira), zvogëlojnë ndjesine e dhimbjes dhe ne kete menyre ndihmojne ne zhvillimin e plageve traumatike pa u kuptuar nga pacientet shkruan dr. Tauland Qyrdedi

Hapat në vazhdim do t’ju ndihmojnë të mësoni më shumë se si mund ta mbani nën kontroll diabetin.

-Ushqehuni shëndetshëm. Nëse keni mbipeshë trupore ose obezitet bisedoni me dietologun për përcaktimin e dietës së rekomanduar tek ju. Përpiquni të evitoni ushqimet me yndyre dhe karbohidrate (sheqerna).

-Masni nivelin e glukozës (sheqerit): Bisedoni me mjekun endokrinolog (diabetolog) për menyren se si duhet të kontrolloni nivelet e glukozës në shtëpi.

-Kryeni aktivitet fizik. Stërvitjet ditore mund t’u ndihmojnë të përmirësoni nivelet e glukozës në gjak tek personat me diabet, por merni miratimin e mjekut tuaj për të percaktuar llojet e aktivitetit fizik që duhet të kryeni.

-Përpiquni të bëni matje të shpeshta të glukozes edhe esell edhe dy ore pas ushqimit dhe matjen ne laborator çdo tre muaj te HbA1c (analize qe tregon mesataren e glukozes ne gjak per dy-tre muajt e fundit).

Personat me risk janë: personat me mipeshe trupore, personat me sëmundje të zemrës dhe hipertension arterial, personat që kanë të afërm me diabet, femrat shtatzane apo qe kane lindur femije > 4 kg, personat > 45 vjeç, dhe personat me dislipidemi (rritje te yndyrnave ne gjak).