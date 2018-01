“Nuk rri dot pa e tradhëtuar burrin! Ai mban bebin tonë, unë bëj seks me burra të ndryshëm. Si t’ia bëj?”

Tabloidi The Sun” ndan me lexuesit një histori të fortë tradhëtie në rubrikën “E dashur Deidre”.

Gruaja shkruan:

Unë jam kaq e fiksuar me seksin, sa vazhdimisht e tradhëtoj burrin tim, ndërsa jam duke punuar larg shtëpisë.

Unë punoj si punonjese kazinoe në Londër katër ditë në javë, ndërsa ai është 150 milje larg me djalin tonë foshnjë. Burri punon si kuzhinier, por ka arritur të përshtasë orarin e tij të punës me mua dhe ndryshon turnet me një kuzhinier tjetër.

Ai është 33 vjeç dhe unë jam 31 vjeç. Kemi qenë së bashku për pesë vjet.

Ne i mbaruam kursimet dhe më duhej të kthehesha në punë kur djali ynë ishte gjashtë muajsh. Unë mendoj se e kam këtë punë sepse shefi im më ka magjepsur.

Ai është një burrë i bukur 40-vjeçar. Unë kam qenë me përvojë si një krupiere nga një linjë lundrimi, por ai gjithashtu miratoi fundit tim të shkurtër të zi dhe këmbët e gjata.

Unë qëndroj në hotel ku po punoj. Ai trokiti në derën time natën e parë me uniformën time dhe e unë e ftova brenda.

Ai e kapi gjoksin tim me dorën e tij. Ai kërkoi falje, por i thashë, “Mos u shqetëso. Më pëlqeu. Sytë e tij u ndezën dhe ai bëri një lëvizje për të më puthur. Uniforma ime nuk ishte më, ai i zhveshi të gjitha rrobat e mia dhe kryem marrëdhënie seksuale.

E kuptova se burri im kurrë nuk do ta zbulonte se çfarë po bëja kur isha larg. Unë jam një agjente i lirë që është aq larg nga shtëpia.

Deri në fund të ditës së dytë, unë kisha mall për seksi përsëri. Kur një nga klientët thoshte se po qëndronte në të njëjtin kat të hotelit, e ftoja atë për një natë.

Ai ishte rreth 35 vjeç dhe në një udhëtim të korporatës. Unë nuk e pyeta nëse ai ishte i martuar. Ai kishte një fizik të mahnitshëm dhe ishte për çdo gjë.

Unë kam pasur marrëdhënie seksuale me gjashtë burra të ndryshëm në 6 javë.

Kur jam në shtëpi, jeta ime seksuale me burrin tim është e mrekullueshme, por unë jam lehtësisht e tunduar kur jam larg. Nuk e di nëse duhet të heq dorë nga puna.

DEIDRE përgjigjet:

Nëse e shijoni punën tuaj, paratë janë shtyllë e familjes suaj dhe djali juaj është i lumtur të kalojë kohë me babanë e tij, do të ishte një turp të hiqje dorë nga të gjitha këto – por ju nuk ndiheni mirë për mënyrën se si silleni .

Ti nuk i njeh këta burra. Nuk është vetëm shëndeti juaj seksual që ju jeni vëë në rrezik, por ju mund të rrezikoni edhe dëm fizik.

Qëndro profesionale kur je larg. Kjo do t’ju ndihmojë të ndiheni më mirë për veten dhe t’ju mbajë më të sigurt.

Një jetë e mirë seksuale është më shumë për cilësinë sesa sasinë, prandaj sigurohuni që të keni disa FaceTime sexy me burrin tuaj kur të përfundoni punën çdo natë. Kjo do ta mbajë ndjenjën e intimitetit mes jush gjallë./lajmifundit.al

Burimi:https://www.thesun.co.uk/dear-deidre/5355700/cheating-while-hubby-at-home/