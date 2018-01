Negociatat me BE, Kryeministri grek Tsipras: Jemi gati për marrëveshje me Shqipërinë

Kryeministri grek, Alexis Tsipras, ka deklaruar se Greqia është e hapur për normalizimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe me Shqipërinë.

Deklarata este bere dy ditë pasi Tsipras u takua në Davos me kryeministrin Edi Rama, dhe pak ditë pasi ministrat e jashtëm negociuan çështjet e hapura mes dy vendeve për tri ditë në qytetin e Korçës.

“Jemi të gatshëm për një marrëveshje që do të çojë në nxitjen e negociatave të Shqipërinë për pranimin e saj në BE. Ne jemi të gatshëm për një marrëveshje strategjike me Shqipërinë”, tha Tsipras.

Ai ka shtuar se sheshimi i marreveshjeve per te cilat ka pasur dallime mesdy vendeve, do te ndihmonte terheqjen e Greqise nga nje veto e mundshme kunder anetaresimit te Shqiperise ne BE.