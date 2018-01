Mësoni këto gjëra për 1 minutë dhe jeta juaj do ndryshojë menjëherë

Ka aq shumë që mund të mësojmë që do të mundësonte që ta kemi jetën më të lehtë.

Lista më poshtë është e përbërë nga 10 gjëra që mund të mësohen dhe kryhen në një minutë ose më pak dhe mund ta bëjnë ngarkesën pak më të lehtë.

1. Truke me ashensor

Për të shkuar drejtpërdrejt në dysheme, shtypni dhe mbani shtypur butonin CLOSE >|< përpara se dyert të mbyllen. Shtypni dhe mbani butonin për katin tuaj, ndërsa mbani shtypur ende butonin CLOSE >|<. Kur ashensori fillon të lëvizë, lironi butonat. Ju do të kaloni të gjitha katet e tjera.

2. Çamçakez për të qetësuar nervat

Nëse jeni duke bërë diçka që ju bën të frikësuar ose nervoz, thjesht përtypni disa çamçakëz për të qetësuar veten. Truri juaj mendon se nuk do të hahet nëse do të ishte në rrezik, kështu që në thelb e mashtroni trurin tuaj në qetësi. Përtypja e ushqimit ndihmon të qetësoheni para intervistave të rëndësishme, takimeve, datave, sporteve të aventurës dhe të ngjashme.

3. Si të largoni një teshtimë

Asgjë nuk është më e bezdisshme sesa një teshtimë që nuk do të vijë, ose më e turpshme sesa një teshtimë në momentin e gabuar. Thjesht shtypni zonën midis hundës dhe buzës suaj të sipërme me gishtin tuaj. Kjo merr rids e teshtit që ju mendoni se po vijnë, por nuk vijnë me të vërtetë. Gjithashtu një mashtrim i dobishëm në qoftë se jeni në një klasë, një takim të qetë, një shërbim përkujtimor, në mes të kishës ose diçka të tillë.

4. Mungesë gjumi

Nëse jeni duke u përpjekur të flini dhe nuk e bëni dot këtë, atëherë bëni një sy gjumë 15-20 para se të lind dielli dhe trupi juaj do të pushoj mjaftueshëm për një kohë.

5. Këshillat e studimit

Studioni shënimet e tua brenda një dite nga marrja e tyre. Shkalla e mbajtjes është 60% më e lartë se atëherë. Gjithashtu duke studiuar për 30-50 minuta në një kohë (me ndërprerje 10 minuta në mes) është mënyra më efektive për të ruajtur informacionin.

6. Zgjidhni një sapun të mirë për banjon tuaj

Këtu është një tip sekret për të zgjedhur një sapun të mirë për larjen. Gjeni përqindjen e TFM në mbështjellësin e sapunit. Sa më i lartë është, aq më mirë sapuni. Nëse e shihni TFM 80% në sapunin tuaj, thuhet se është sapun i cilësisë së parë. Nëse është në mes 60% deri 80%, është cilësia e dytë, por lejohet në banjë. Nëse nuk përmendet TFM, sapuni është i papërshtatshëm për larje.