Mediat i ngatërruan foton me personin e vrarë, reagon 27-vjeçari Emiljano Boci: Jam shëndoshë e mirë

Përdorimi i disa fotove të marra nga rrjetet sociale ka krijuar një keqkuptim të madh pas vrasjes së 32-vjecarit Emiljano Boci në Tiranë mbrëmjen e të dielës.

Mediat e kanë shoqëruar lajmin me foton e nje personi qe ne fakt kishte emer e mbiemer te njejte me viktimen, por qe nuk ishte ai.

Per kete arsye, Emiljano Boci, 27 vjec, ka reaguar pas ngjarjes ne rrjetet sociale duke thene se eshte shendosh e mire dhe se nuk ka lidhje me ngjarjen as me personin e vrare qe eshte 4 vjet me i madh se ai./lajmifundit.al