Me kë e festoi Adelina Berisha ndërrimin e motmoteve

Viti i Ri mbrëmë u festua nga e gjithë bota.

E festë pati edhe në familjen e këngëtares së njohur, Adelina Berishës.

Këngëtarja në rrjetet sociale ka hedhur fotografi ku shihet duke festuar me familjen e saj dhe përmes fotove përçonte një atmosferë shumë festive.

Adelina ka pasur shumë arsye për të festuar, pasi viti 2017 ka qenë shumë i suksesshëm për të, ku lansoi disa këngë radhazi që u pëlqyen shumë nga fansat e saj.

E padyshim që edhe 2018-ta do ta sjell një Adelinë të angazhuar me shumë punë, rezultati i të cilave do jenë shumë hite.