Lubonja tregon recetën e opozitës që protesta të arrijë qëllimin

Analisti Fatos Lubonja, i ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, teksa ka komentuar opozitën dhe synimet e saj është shprehur se opozita duhet të punojë më shumë për të rikthyer shpresën tek njerëzit dhe nuk duhet të mjaftohet vetëm me denoncime.

Lubonja thekson se nëse opozita kthen shpresën tek qytetarët do ta ketë më të lehtë që të vjojë protestat pasi do jenë vetë qytetarët që do ti bashkohen.

“Opozita duhet të punojë shumë më tepër për të ngritur një shpresë, nuk duhet vetëm të denoncojë, nuk është e lehtë të gjesh zgjidhjen, por duhet të krijojë një shpresë. Opozita duhet të reflektojë më shumë për rikthimin e shpresave tek njerëzit. Do ta kenë më të lehtë për të bërë protesta, pasi do ti bashkohen vetë njerëzit”, shprehet Fatos Lubonja.