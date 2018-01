“Lista e Zezë” e SHBA-ve, reagon Zyra e Kryeministrit

Avni Arifi, shefi i stafit të kryeministrit të Kosovë, Ramush Haradianj, ka komentuar vazhdimin e ndalimit të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 25 kosovarë.

Në këtë listë që gjendën edhe zyrtarë të lartë të shtetit, si zëvendëskryeministri Fatmir Limaj dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës, përfshirë edhe Daut Haradinajn dhe Rexhep Selimin.

Arifi ka thënë se kjo gjë nuk parqet aspak problem në raportet mes SHBA-së dhe Kosovës.

Arifi fillimisht ka thënë se shumica e personave që gjenden në këtë listë janë të dyshuar se kanë ndihmuar shqiptarët për të fituar të drejtën e tyre, ndërsa sipas tij, edhe pse lufta ka mbaruar qe 18 vjet këta persona kanë mbetur në këto lista.

“Gjate luftës në Maqedoni në vitin 2000 shumica e personave që janë në këtë liste janë dyshuar se kane ndihmuar shqiptarët për të fituar të drejtat e tyre. Lufta ka mbaruar qe 18 vjet, por këta kanë mbetur në listë“, ka thënë ai për ‘Insajderin’.

Arifi po ashtu ka thënë se angazhimi i këtyre personave nuk ka të bëjë me angazhimin që kanë sot, ndërsa nuk paraqesin problem me marrëdhëniet e Kosovës me SHBA-në.

“Është tjetër kohë dhe këto dy tema nuk kane të bëjnë me angazhimet e tyre sot. Nuk kanë fare të bëjnë njëra me tjetrën dhe nuk paraqesin probleme e as nuk kanë paraqitur në të kaluarën”, ka thënë Arifi.

Ndryshe, Zyra Amerikane e Thesarit për Kontrollimin e Aseteve të Jashtme ka përpiluar një listë të gjatë me emra të personave të cilëve nuk iu lejohet hyrja në territorin e këtij shteti, pasi konsiderohen të rrezikshëm dhe ndaj tyre ka “qasje speciale”. Në këtë listë, që është publikuar më 26 janar të këtij viti, zënë vend edhe disa kosovarë, përfshirë drejtues të institucioneve shtetërore dhe deputetë.

Në listë gjendet edhe emri i terroristit të vrarë, Lavdrim Muhaxheri, që ka qenë pjesë e grupeve ushtarake në Siri. Klan Kosova ka shikuar listën e plotë në të cilën ka arritur që t’i identifikojë kosovarët që figurojnë në këtë listë.

Lista:

Fatmir Limaj

Daut Haradinaj

Rexhep Selimi

Sami Lushtaku

Rrustem Mustafa

Azem Zyla

Ramiz Lladrovci

Emrush Xhemajli

Gafurr Elshani

Sabit Gashi

Skënder Habibi

Avdyl Jakupi

Ismet Kryeziu

Isak Musliu

Maliq Ndrecaj

Emrush Suma

Sami Ukshini

Muhamet Xhemajli (i vrarë)

Haradin Bala

Besnik Kelmendi

Elvis Kelmendi

Liridon Kelmendi

Naser Kelmendi

Safet Durguti

Lavdrim Muhaxheri (i vrarë)