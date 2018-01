Ledion Liço : Jam i lidhur më një modele (FOTO)

Ledioni dhe Sara janë një nga çiftet më të komentuara të showbizit shqiptarë.

Ata janë bërë prindër prej një viti dhe duket se kjo e ka afruar edhe më tepër marrëdhënien mes tyre, pasi kohët e fundit Sara dhe Ledioni po bëjnë disa dedikimi publike ndaj njëri tjetrit.

Pasi Sara e ka mbushur profilin e saj në instagram me foto të saj dhe Ledionit, ky i fundit ka publikuar ditën e sotme një foto të Sarës ku shkruan se është i lidhur me një modele.

Që prej ndërhyrjes për rënien në peshë dhe punës së vazhdueshme në palestër pas ardhjes në jetë të vogëlushit London Noor, Sara Hoxha ka pësuar nëj transformim të pabesueshëm fizik dhe këtë e ka nxjerrë në pah së fundmi edhe vetë partneri i saj, Ledion Liço.

“Jam lidhur me një modele!”-ka shkruar Liço në mbishkrimin e fotos dhe me të drejtë. Dyshja momentalisht ka udhëtuar drejt Kalifornisë, ku po shijojnë disa ditë pushimi me vogëlushin e tyre si dhe me Lori Hoxhën.