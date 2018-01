Deklarata e fortë e analistit: Të zgjidhet një kryeministër i ri po nga PS

Analisti Preç Zogaj i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan ka komentuar situatën në vend dhe se çfarë duhet të përmbajë protesta e opozitës e planifikuar për tu mbajtur në 27 janar.

Zogaj tha gjithashtu se është pro protestës së opozitës duke mbështetur të pranishmit dhe duke mos i inkurajuara ata për të kaluar cakun duke përdorur dhunë.

“Unë iu them atyre se: Nëse ju thonë që sulmoni, unë ju them tërhiquni. Nese ju thonë tërhiquni nga protesta ju them të qëndroni në shesh”, tha Zogaj.

Po ashtu analisti ka propozuar një zgjidhje për të gjithë situatën në vend.

Ai tha se është më e udhës që të zgjidhet një tjetër kryeministër, po nga radhët e mazhorancës.

“Le të zgjidhet një kyeministër tjetër, po nga Partia Socialiste le të jetë”, tha Zogaj.