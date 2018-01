Denoncimi i Kryemadhit: Të shihet çfarë shërbimesh ofrojnë 800 vajza të reja në Kryeministri

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste per Integrim, përdori terma nënvlerësues teksa iu referua Kryeministrisë, ne krye te se ciles eshte kryeministri Edi Rama.

“Kush mo, ajo diskoteka”, u shpreh Kryemadhi duke qeshur ne nje lidhje telefonike ne studion e Opinion, teksa shkoi edhe më tej, kur tha se në Kryeministri janë 800 janë vajza të reja, që duhen evidentuar se çfarë pune bëjnë dhe çfarë i japin këtij vendi dhe cfare sherbimesh ofrojne.

“Se ajo vetëm kryeministri nuk është, ajo është një diskotekë që ka 1200 vetë të punësuar në bordero, nga 800 janë vajza të reja të cilat duhet edhe me u evidentu se çfarë pune bëjnë realisht, cfarë shërbimesh ofrojnë, dhe nga ana tjetër kemi një administratë shtetërore që nuk funksionon fare. Shkojnë ministrat në orën 5 në zyrë dhe kërkojnë ku është ky drejtor apo ai drejtor, po administrata është 8 me 4 nuk fillon 5 me 2 të natës”.