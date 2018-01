Kë do “vrisje” Linda Rein apo Fiorin? Robert Aliaj e thotë copë

Robert Aliaj është një ndër personazhet më kontravers në median shqiptare.

Po aq sa e ofendojnë dhe e kritikojnë aq shumë dhe e duan, e falë kësaj ai ka ditur të jetë në “on top” në një ndër mediat më të ndjekura në Shqipëri, në Tv Klan.

Aliaj i ftuar në “Mos i fol shoferit” në Ora Neës ka rrëfyer me pak fjalë marrëdhëniet me kolegët në “Dance With Me”.

Moderatorja Rudadina Dembacaj ka parashtruar një situatë sikur Roberti gjendej mes detit dhe duhej të hidhte vetëm dikë që të shpëtonte ai dhe të tjetër.

Rudina: Je në një udhëtim në mes të detit ku anija po fundoset, dhe duhet të hedhësh patjetër njëra nga këto dy personazhet: Alketa Vejsiun apo Vera Grabockën?

Roberti: Shiko, nuk mund të hedhësh njërën, do t’i hedhja të dyja pasi është fatkeqësi e madhe për tjetrën…

Rudina: Linda Rein apo Fiori Dardhën

Roberti: Oh, po të dyja, tmerrësisht me një hu madje.