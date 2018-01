Kandidatja e LSI: Edi Rama, i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të armëve

Anëtarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, njëkohësisht dhe kandidatja për deputete, Silva Caka, e ftuar në studion e lajmeve në Report TV, teksa ka komentuar protestat e paralajmëruara nga opozita më 27 janar, është shprehur se kryeministri Rama është i përfshirë drejtëpërdrejtë në trafikun ndërkombëtar të armëve.

Caka ka theksuar se këto të dhëna do të bëhen publike në ditët në vijim, sikurse kanë dalë dhe përgjime për grupin Habilaj dhe ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri.

“Protesta e 27 janarit do të pasqyrojë atë që jemi duke kërkuar. Rrëzimin e këasj qeveria të cilën e dimë se si erdhi në Kuvend. Duhet të kuptojmë se kemi shumë ngjarje të ndodhura që prej shtatorit, ndër to dhe çështja e ish-ministrit Tahiri. Vetë Kryeministri është i përfshirë direkt jo vetëm në trafikun e drogës, por edhe në trafikun ndërkombëtar të armëve. Ekzistojnë të dhëna dhe do bëhen publike në ditët në vijim”,-deklaroi Silva Caka.