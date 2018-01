Jetë luksoze si Bleona Qereti, këtu u zgjua këtë mëngjes

Këngëtarja është ftuar shpesh në emisione televizive dhe në rrjetet sociale është tejet aktive.

Gjatë muajit dhjetor këngëtarja “ndezi” Instagramin me fotot e shumta provokuese që publikoi.

Sakaq, jemi mësuar ta shohim gjithmonë në vende dhe udhëtime luksoze.

Bleona është mjaft aktiv në Instagram, gjersa nuk heziton që herë pas here të ndajë me fansat aktivitet e saj.Ky mëngjes duket se Bleonën e ka gjetur në New York, në një hotel superluksoz.

Bukuroshja na e ka bërë të ditur këtë në fotot e hedhura ne Instasory, ku duket se është duke shijuar dhe një mëngjes të shëndetëshëm.