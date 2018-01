“Jam i mbytur në borxhe, por gruaja nuk i di. Si t’ia them, kam frikë se më lë…”

Paratë janë një arsye tjetër që sjellin krizë në çift, sidomos borxhet që nuk janë transparente në familje. Kjo është historia e burrit e publikuar në tabloidin “The Sun”.

Burri shkruan:

Nuk kam qenë mirë me paratë në adoleshencën time dhe vrapoja të merrja borxhe idiote, kryesisht në kartat e kreditit, të cilat po më pengojnë akoma.

Gruaja ime është e vetëdijshme për një borxh të kartës së kreditit që po paguajmë, por ajo nuk e di për dy borxhe të tjera.

Po më kërkojnë t’i paguaj ato ose do të humbas vlerësimin tim të kredisë. Unë jam 31 vjeç dhe gruaja ime është 29. Ne kemi qenë së bashku për shtatë vjet.

Gruaja ime gjithashtu kishte borxhe edhe kur takuam, por ne i paguam. Unë nuk e di se si t’i them asaj për këto borxhe të tjera.

Mendoj se martesa jonë do të përfundojë nëse i them asaj të vërtetën.

Ne kemi një marrëdhënie fantastike, por ajo mund të zemërohet me gjërat më të vogla dhe i mban në ndjenjat e saj për ditë të tëra.

Unë vazhdoj të mendoj më të keqen, e cila do të ishte se ajo mund të më lërë duke i dhënë fund martesës sonë.

DEIDRE përgjigjet:

Sa më gjatë ta mbani borxhin tuaj një sekret, aq më i vështirë do të jetë rrëfimi. Ajo ndoshta do të jetë më e zemëruar për mashtrimin sesa borxhin.

Vendosni një plan për të paguar borxhet në një nivel që mund ti përballoni realisht. Por gjithashtu bisedoni me gruan tuaj për mënyrën se si trajtoni konfliktin në marrëdhënien tuaj./lajmifundit.al

Burimi:https://www.thesun.co.uk/dear-deidre/5338938/dear-deidre-wife-doesnt-know-about-my-debt/