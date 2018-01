Itali, gjendet i vdekur shqiptari, u vra nga bashkëpunëtorët në grabitje

Një shqiptar është gjetur i vdekur pranë një shkolle të mesme në qytetin e Aversës të Italisë. Shqiptari është identifikuar nga policia italiane i cili është 20 vjeçari Aurel Xhili.

Karabinierët e departamentit të Aversës, kanë arrestuar dy persona, një 26 vjeçar nga Aversa, Clemente Cipresso dhe një 37 vjeçar nga Bullgaria, Tsvectomir Ivanov Hristov, një banor i Teverolës.

Hetimi zbuloi se Cypress dhe Hristov, së bashku me Xhililin, në një “Fiat Punto” me drejtim të Cypress, kanë sulmuar disa të rinj të cilët ishin me një makinë tip “Fiat Panda”. Në tentativë për të grabitur disa të rinj, shqiptare është qëlluar në mënyrë të paqëllimshme nga bashkëpunëtori i tij me origjinë bullgare.

Xhilili së bashku me bullgarët, arriti të largohej nga vendngjarja, por rreth 200 metra më tej, ka rënë në tokë, në të njëjtin vend ku ditën tjetër u gjet dhe kufoma.



Në bazë të hetimeve nga karabinierët, Cypress dhe Hristov u arrestuan në shtëpinë e tyre për grabitje, vrasje dhe për armëmbajtje pa leje.

Plumbi që ka vrarë shqiptarin ka plagosur edhe bashkëpunëtorin e tij 30 vjeçar ndërsa ka dalë nga e njëjta pistoletë.