“Infermierë për Shqipërinë”/ Rama: Punësimet jashtë portalit do të dënohen

Kryeministri i vendit Edi Rama, pjesëmarrës në prezantimin e platformës “Infermierë për Shqipërinë” është shprehur se si për platformën e prezantuar “Mësues për Shqipërinë” dhe për platformën që po prezntohet do të bëhet miratimi i ligjit.

Rama ka theksuar se ky ligj do të bëhet në parlament dhe gjithkush që heq nga puna pa arsye një mësues apo mjek do të përballet me drejtesine.

“Platforma e “Mësues për Shqipërinë” është gjithëpranuar. Në shëndetësi nuk do të ketë më lëvizje politike pas prezantimit të kësaj platformë, sepse e dimë që ka psur shumë raste që është zbatuar kjo praktikë. Portali do të bëhet ligj dhe do ta bëjmë në parlament dhe shkelja e dinjitetit të një mësuesi me heqje nga detyra do të përbëjë shkelje të ligjit dhe për mjekët e njëjta gjë do të ndodhë”,-shprehet Rama.