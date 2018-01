Ibubrofeni mund t’ju lërë pa fëmijë

Konsumi pa kriter i pilulave qetësuese Ibubrofen, mund të jetë fatal për testikujt e të rinjve. Sipas një studimi të ri, publikuar te revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”, thuhet se nëse të rinjtë abuzojnë me përdorimin e Ibubrofenit, mund të krijojnë në trup një gjendje hormonale e cila ul ndjeshëm pjellorinë.

Një ekip shkencëtarësh nga Franca dhe Danimarka kanë hulumtuar mbi efektet shëndetësore të përdorimit të 3 ilaçeve për lehtësimin e dhimbjeve, aspirina, acetaminofen (njohur ndryshe si paracatamol) dhe ibuprofen, te gratë shtatzëna.

Eksperimentet e tyre të para, treguan se nëse merren gjatë shtatzënisë, të tria këto ilaçe ndikojnë në testikujt e bebeve të gjinisë mashkullore.

Testikujt dhe testosteroni

Testikujt nuk prodhojnë vetëm spermë, ata sekretojnë gjithashtu edhe testosteron, hormoni kryesor i seksit mashkull.

Të tria këto ilaçe janë “anti-andorgjenike”, që do të thotë se përçajnë hormonet mashkullore, shpjegon David M. Kristensen, bashkautor dhe drejtues i Departamentit të Neurologjisë në Spitalin Universitar të Kopenhagës.

Këto 3 ilaçe madje rrisin rrezikun që bebet e seksit mashkull të lindin me defekte kongjenitale.

Ekspertët rekomandojnë gratë që të konsultohen gjithmonë me mjekun para se të përdorin ilaçe për lehtësimin e dhimbjeve, pasi gjithashtu ekziston rreziku që të mos lindin fëmijë.

Ibuprofeni, një ilaç jo-steroidal anti-inflamator, përdoret shpesh nga atletët dhe futbollistët para një ndeshje për parandalimin e dhimbjeve.