Hodhi padashje foto duke u puthur me një djalë, moderatorja rrëfen lidhjen

Fotoja ku shfaqej moderatorja dhe ish-Miss Shqipëria duke u puthur me një djalë misterioz padyshim që bëri bujë në mediat rozë.

Por deri më tani, Nevina Shtylla ka hezituar të flasë publikisht në lidhje me historinë e saj të dashurisë.

Por e ftuar në emisionin“Rudina”, Nevina pranoi se është një lidhje.

“Po, kam përkrah një person. Kemi pak kohë, jo shumë… Është një lidhje që po kalon mirë, po e shijoj.”-u shpreh Shtylla në emision.

Por e pyetur se përse ka hezituar ta bëjë publike në rrjetet sociale lidhjen e saj, bukuroshja u shpreh se dëshiron që jeta e saj private të mbetet e tillë.

“Instagram-in unë e përdor vetëm për atë që unë bëj. Nuk kam as foto të shoqërisë, të partnerit jo e jo, as të familjes. Madje edhe ajo fotoja e publikuar me partnerin ka qenë e pamenduar. Dua ta ruaj jetën time private” u shpreh Nevina.