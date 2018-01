HMD prezanton versionin e ri të Nokia 6 të 2018-ës

HMD ka prezantuar versionin 2018 të Nokia 6 në Kinë. Kontrollet në pjesën e përparme janë zhdukur, skaneri i gjurmëve të gishtave tani është në anën e pasme.

Nokia 6 ishte celulari i parë Android i HMD-së i lëshuar në 2017. Edhe ky version i parë u lirua në fillim vetëm në Kinë.

Nokia 6 i ri mbështetet në një “unibody” dhe një gjuhë shumë të ngjashme të dizajnit. Tani ajo ka ngjyra të theksuara. Modeli i zi ka është ngjyrë bakri, modeli i bardhë me ngjyrë trëndafili. Butonat e kapaciteteve në pjesën e përparme janë zhdukur. Skaneri i gjurmëve të gishtave tani është në një formë të rrumbullakët në pjesën e pasme, nën flashin e kamerës, transmeton lajmi.net.

Procesor i ri

Ekrani është 5.5 inç i gjatë dhe ka rezolucionin prej 1080p. Modeli 2017 kishte një procesor Snapdragon 430, i cili gjendet më së shumti në smartphonet e lirë. E re Nokia 6 ka një Snapdragon 630, i cili zakonisht përdoret për pajisjet me rreze të mesme. RAM-i është 4 GB, porti i mikro-USB është zëvendësuar nga USB-C.

Sistemi operativ është Android 7.1.1. instaluar, një përditësim për Android 8 duhet të ndiqet. Specifikimet e kamerave nuk kanë ndryshuar. Kamera kryesore ka 16 megapikselë, kamera e përparme 8 megapikselë, të dy me f 2.0. Bateria është 3.000 mAh. Mundësia e përdorimit të kartës SIM të dyfishtë mund të zgjerohet me anë të kartës microSD.

E re Nokia 6 me 64GB memorie do të kushtojë 1,699 juan në Kinë dhe modeli 32GB do të kushtojë 1,499 juan. Kur Nokia 6 i ri do të jetë i disponueshëm në Austri, ende nuk dihet.