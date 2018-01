Historia e mrekullueshme e tigrit që kërkoi ndihmën e njeriut

Historia e mrekullueshme e tigrit që kërkoi ndihmën e njerëzve për një problem serioz dentar.

Një tigër i rraskapitur siberian, një nga vetëm 500 të tillë që jetojnë ende në ato zona doli nga pylli i Khabarovskit dhe shkoi të shtrihej në derën e një shtëpie në fshatin Solontsovy, duke bllokuar derën.

E zonja e shtëpisë Galina Tsimarno shpjegoi se e gjeti tigrin papritur në derën e shtëpisë së saj.

“Në mëngjes doja të dilja në oborr por dera nuk hapej dukej sikur dikush po e mbante nga jashtë. Unë fillova të shtyj derën me forcë derisa dëgjova një tigër që rënkonte. Menjëherë thërrita shërbimet e emergjencës”.

Ajo shpjegoi: “Tigri qëndroi gjithë ditën pas derës derisa arriti ekipi i emergjencës”.

Ata erdhën dhe e morën duke e dërguar në një qendër rehabilitimi të kafshëve në fshatin Alekseevka, rajoni Primorsky, përcjell albeu.com

Ata panë se macja e madhe e cila ishte femër kishte probleme të mëdha me dhëmbët dhe gojën.

Drejtori i Qendrës, Sergej Aramilev, u shpreh: “Kafsha ishte jashtëzakonisht e rraskapitur, por nuk kishte plagë të dukshme nga armët e zjarrit. Megjithatë, ka probleme me zgavrën e saj të gojës. Tigri qëndroi në paqe, sikur të ishte duke pritur për ndihmë njerëzore. Megjithatë, gjendja e saj është e rëndë dhe ka nevojë për veprime urgjente “.

Është e mundur që lodhja e saj është për shkak se nuk mund të ushqehet siç duhet dhe ka ditë pa ngrënë.

“Ne me të vërtetë shpresojmë se tigri do të marrë veten dhe do të mbijetojë. Nga ana jonë, ne po bëjmë gjithçka që është e mundur sepse vetëm rreth 500 kafshë ekzistojnë në habitatin e tyre natyror në Rusinë lindore.