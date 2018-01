Gjendja e sigurisë në vend, Noka: 11 shpërthime me eksploziv vetëm në 24 ditë

Deputeti demokrat Flamur Noka përmes një komenti në rrjetet sociale ka reaguar për gjendjen e rendit dhe sigurisë në vend. Noka shkruan se kanë ndodhur 11 goditje ndaj jetës dhe ndaj pronës me eksploziv vetëm këtë muaj”.

Referuar kështu rasteve të fundit në vetëm pak kohë, ku vetëm sot kishte dy raste me shpërthim eksploziv, deputeti i PD-së shprehet se nuk ka më asnjë arsye që duhet të presin shqiptarët nga kjo qeveri, thjesht të kërkojnë sa më parë largimin e saj.

Reagimi i Flamur Nokës

” 11 goditje ndaj jetes dhe ndaj prones me eksploziv vetem kete muaj. Ky rekord i zi kriminal po ndodh ne vend, veper e bandave dhe grupeve kriminale qe ndihen te fuqishme e te paprekshme per shkak te lidhjeve me qeverine.

Nje panik i vazhdueshëm qe ka demtuar rende sigurine e njerezve , te biznesit dhe qe mban larg investitorët e huaj. .. 11 shperthime tritoli ne me pak se 4 jave, jane treguesi i qarte se krimi bashkeqeveris me Edi Ramen dhe sundon kudo ne vend. Kjo qeveri po tregon se nuk eshte zgjidhja per rendin e sigurine .Ajo eshte kthyer ne vete problemin. Cdo gje tjeter eshte estrade e propagande bajate, si ato me konkurs e veting per policine. Shqiptaret s’kane cfare presin me, duhet ta gjejnë vete zgjidhjen. Rend e siguri ka vetëm me largimin e Edi Rames.