Fundi i meshkujve? Ekspertët japin alarmin: Kromozomi i gjinisë mashkullore mund të zhduket krejtësisht

Që në fillime të njerëzimit, burrat kanë luajtur një rol jetësor në përcaktimin e seksit të pasardhësve të tyre.

Kromozomi Y, i mbajtur nga afërsisht gjysma e spermës së një burri, dikton nëse një fëmijë do të jetë mashkull apo femër.

Nëse kromozomi Y është i pranishëm, një fëmijë do të zhvillohrt në një djalë, ndërsa mungesa e këtij filamenti të ADN-së do të rezultojë në një vajzë.

Tani shkencëtarët mendojnë se kromozomi Y mund të zhduket në më pak se pesë milionë vjet, duke lënë të ardhmen e njerëzve në planetin Tokë të pasigurtë.

Në një artikull “The Conversation”, Dr Peter Ellis dhe profesor Darren Griffin nga Universiteti i Kent diskutojnë implikimet e këtij ndryshimi gjenetik.

Kromozomi Y mund të jetë një simbol i maskulinitetit, por po bëhet gjithnjë e më e qartë se nuk është gjë tjetër veçse e fortë dhe e qëndrueshme.

Megjithëse përcakton nëse një embrion do të zhvillohet si mashkull (XY) ose femër (XX), ai përmban shumë pak gjene të tjerë dhe është i vetmi kromozom që nuk është i nevojshëm për jetën.

Gratë, në fund të fundit, ia dalin fare mirë me një.

Për më tepër, kromozomi Y ka degjeneruar me shpejtësi, duke lënë femra me dy kromozome krejtësisht normale të X, por meshkujt me një X dhe një Y të tharë.

Nëse vazhdon norma e njëjtë e degjenerimit, kromozomi Y ka mbetur larg vetëm 4.6 milion vjet para se të zhduket plotësisht.

Kjo mund të tingëllojë si një kohë të gjatë, por nuk është kur ju mendoni se jeta ka ekzistuar në Tokë për 3.5 miliard vjet.

Kromozomi Y nuk ka qenë gjithmonë si ky.

Nëse rikthehemi në orën 166 milion vjet më parë, në gjitarët e parë, historia ishte krejtësisht e ndryshme.

Kromozomi i hershëm ‘proto-Y’ fillimisht ishte i njëjtë me kromozomin X dhe përmbante të gjitha gjenet e njëjta.

Megjithatë, kromozomet Y kanë një të metë themelore.

Ndryshe nga të gjithë kromozomet e tjera, të cilat ne kemi dy kopje në secilën nga qelizat tona, kromozomet Y janë gjithmonë të pranishme vetëm si një kopje e vetme, e cila u kalua nga baballarët tek djemtë e tyre.

Kjo do të thotë që gjenet në kromozomin Y nuk mund t’i nënshtrohen rikombinimit gjenetik, që ndodhin në çdo brez që ndihmon për të eliminuar mutacione gjenetike të dëmshme.

I privuar nga përfitimet e rikombinimit, gjenet kromozomike Y degjenerojnë me kalimin e kohës dhe humbasin përfundimisht nga gjenomi./lajmifundit.al

Burimi:http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5302565/The-Y-chromosome-going-happen-men.html