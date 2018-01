Vrasja në Tiranë, flet fqinja e studentes 21-vjeçare: Ishte me nota të shkëlqyera

Fqinja e studentes së drejtësisë, Ariela Murati 21 vjeçe nga Zharrëza e Fierit që u vra sot nga studenti i Infermierisë Aldison Beluli 23 vjec ka rrëfyer se si e njihte vajzën.

Në një prononcim për “BalkanWeb”, fqinja e Ariela Muratit, Klodjana Tupa thotë se e ndjera ishte me nota të mira dhe nuk di të ketë pasur ndonjë lidhje. Ajo shprehet se nuk e njeh 23-vjecarin dhe sot ka mësuar që ata kanë qenë në një gjimnaz bashkë në Fier.

“Vajzat tona ishin shoqe me të ndjerën sepse janë rritur bashkë. Gjimnazin e kanë bërë bashkë këtu në Zharrëz. Unë sot e mora vesh që ishte djali ishte nga Zharrëza se unë nuk e njihja. Vajza ishte me nota shumë të mira. Ne nuk kishim dëgjuar për marrëdhënien tyre dhe sot e kemi marrë vesh. Ne dhe me mamanë e vajzës jemi shoqe dhe ajo nuk na ka thënë gjë”- thotë fqinja e 21-vjeçares së ndjerë.

Ndërkohë në banesën e të ndjerës në Fier nuk ka asnjeri, pasi të afërmit e saj janë nisur në Tiranë për tërheqjen e trupit të vajzës.

Ngjarja ndodhi sot pranë Fakultetit të Mjekësisë dhe paraprakisht dyshohet se shkak ishte kërkesa për lidhje nga ana e djalit, por e refuzuar nga vajza.

Autori pasi ka qëlluar me 5 plumba ndaj Ariela Muratit ka plagosur edhe veten.