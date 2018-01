Fotografi i njohur habit me deklaratën: K**va nga Fieri ja mori jetën djalit

Vrasja e Arielës në mes të Tiranës, nga një 23 vecar se thuhe se e dashuronte ka shkaktuar lumë reagimesh në rrjete sociale.

Për këtë temë ka reaguar edhe fotografi shqiptar Gerhard Pregapuca i cili e ka konsideruar tërë këtë tragjedi si faj të popullit.

“E vrau vajzën në mes të ditës se e dashuronte dhe ajo nuk e pranoi.

Dhe lexoj komentet, çfarë krimineli , çfar plehre, e rriti e ëma (kjo është ajo pjesa ku histerizmi kap kulmin e ‘dhembsurisë’) dhe ai krimineli, monstra e vrau.

Po djali ja ka fut dhe vetes!

Pse kemi lindur me gisht në @yth nuk e kuptoj.

Shumë gjykues jemi.

Domethënë po të na pyesësh vërtet çfarë janë karakteristikat tona …

Nuk janë ato të besës mikpritjes e më the e të thash.

Jo!

Ne kemi lind me gisht afër @ythës që sa të ndodhi diçka ne fap e fusim…..gishtin .

Djali e dashuroi vajzën.

Dashuria është ajo ndjenja më e fortë e shpirtit që pak a shumë për ju që nuk e dini, e mirë ja bëni është e shumfishuar me dëshirën që ke ti për një çantë Cavali apo brek Viktoria S.

Sot kam lexuar lajmin më të ‘bukur’ të trishtë.

Një djal 23 vjeçar dashuroi!

Dashuria i mori jetën një vajze 21 vjeçare dhe ndoshta edhe djalit.

Tani para se të më gjykoni e të më fryni fufat.

Do t’ju jap një version më të thjesht për ju që e qani këtë punë…..

Një djal 23 vjeçar e dashuroi një vajzë nga Fieri. Ajo nuk e pranoi dhe i riu vrau veten!

Komenti i parë që do lexoja dhe vë bast me jetën time do të ishte…

Ajo kurva nga Fieri ja mori jetën djalit.

Keqardhje për të dy të rinjtë dhe këtë e them me shpirt.”- shkruan ai